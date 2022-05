Ligue 1 : Paris lamine un FC Metz qui descend en Ligue 2

Le PSG a fêté la prolongation de son enfant chéri Kylian Mbappé en balayant Metz 5-0 samedi grâce à un triplé de sa superstar qui a officialisé la nouvelle juste avant le coup d'envoi de cette 38e et ultime journée de Ligue 1. En plus de Mbappé (24e, 27e, 49e), sacré meilleur buteur du championnat cette saison, Neymar (30e) et Angel Di Maria (66e), pour son dernier match après sept saisons dans la capitale, ont enfoncé Metz, relégué en Ligue 2.