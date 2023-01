Dimanche en fin d'après-midi, l'Olympique Lyonnais est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse de l'AC Ajaccio. Mais alors que le club lyonnais a pu prendre une bonne bouffée d'air frais et surtout trois points importants, l'après-match a été bouillant avec un Olivier Pantaloni sorti de ses gonds. L'entraîneur du club corse a eu un accrochage avec Rémy Vercoutre, l'entraîneur des gardiens de l'OL. Tandis que ce moment a été chaud, le coach de l'ACA a tenu à dévoiler les raisons de cet accrochage lors de sa conférence de presse. Devant les médias, Pantaloni a assuré que Vercoutre avait eu un manque de respect à son égard.

Pantaloni tance l'attitude de Vercoutre

"Ce n’est pas à la fin du match, c’est au cours du match. Je n’ai pas l’habitude de parler, je respecte tout le monde par contre, j’attends qu’on me respecte en retour. Quand on ne me respecte pas, j’en fais de même. Il (Vercoutre) rouspétait par rapport à des fautes qui n’étaient pas sifflées par l’arbitre. Ça m’a un peu surpris mais sans rien lui dire. Il n’a pas accepté que je le regarde et s’en est pris à moi. Ce n’est pas bien méchant", a balancé le technicien de l'AC Ajaccio. Ainsi, il a tenu à calmer le jeu après ce coup de sang, alors qu'Ajaccio a fait une mauvaise opération dans son opération maintien avec cette défaite à domicile.