Ligue 1 : Nice, un été qui change tout

Les objectifs



Le mercato

Après une qualification en Ligue Europa arrachée lors d'une saison de transition, l'OGC Nice peut légitimement ambitionner mieux pour l'année à venir. Le club azuréen a été très actif, très vite, sur le marché des transferts. Le Gym a renforcé chacune de ses lignes et peut désormais espérer jouer les premiers rôles dans le championnat de France.Le club racheté par Ineos l'an passé a désormais les mêmes armes que les meilleurs clubs français et ça promet une belle bataille.

Durant un mercato très calme, l'OGC Nice s'est montré très actif. Sept joueurs sont arrivés sur la Côte d'Azur. Et pas des moindres. La cellule de recrutement niçoise a misé sur un mélange de grands espoirs et de joueurs de renom habitués à la Ligue 1. Cette politique a permis d'enrôler Amine Gouiri, Robson Bambu, Jordan Lotomba et Flavius Daniliuc pour remplir la première catégorie et Morgan Schneiderlin, Hassane Kamara et Rony Lopes pour garnir la seconde. Un casting très intéressant sur le papier.

Ce n'est pas vraiment une arrivée mais c'est tout comme, Walter Benitez a prolongé son contrat juste avant de tester le marché des transferts. Une bonne nouvelle pour un club qui compte beaucoup sur son portier argentin. En le retenant, le Gym a évité de perdre un cadre. Les principales pertes de l'été sont Malang Sarr (fin de contrat) et Christophe Hérelle, vendu à Brest. Les autres départs concernent essentiellement des fins de contrat (Arnaud Lusamba, Yannis Clementia) ou des options d'achat non activées (Adam Ounas, Riza Durmisi, Moussa Wagué). Dans un club qui veut encore dégraisser, Ignatius Ganago a été vendu à Lens.



L'équipe type



Le point fort et le point faible



Le style de jeu

Patrick Vieira devrait opter pour un 4-3-3 cette saison. Walter Benitez sera incontournable dans le but niçois. La charnière sera 100% brésilienne avec le capitaine Dante et l'espoir Robson Bambu.Au milieu de terrain, Morgan Schneiderlin sera accompagné par Pierre Lees-Melou et Hicham Boudaoui. En attendant le retour de blessure de l'Algérien, Khéphren Thuram, très en vue pendant la préparation, pourrait avoir une chance à saisir. Le trident offensif sera composé d'Amine Gouiri, Kasper Dolberg et Rony Lopes.Sur le papier, l'OGC Nice a une des équipes les plus séduisantes du championnat. A tous les postes, il y a de la qualité. La profondeur du banc niçois semble même être suffisante pour négocier un calendrier chargé avec la phase de poules de la Ligue Europa. Mais le nouveau riche du football français va devoir faire attention.Pour s'imposer parmi les places fortes du championnat de France, comme pour l'adaptation des nombreuses recrues, cela va nécessiter du temps. La greffe va devoir prendre pour que le résultat soit à la hauteur des attentes d'Ineos.Patrick Vieira ne va plus pouvoir se réfugier derrière le manque d'éléments offensifs pour justifier les difficultés de son équipe à marquer.. Avec Gouiri et Kamara à gauche et surtout Atal et Lopes à droite, le danger pourrait être récurrent dans les couloirs. Une vraie force alors que Kasper Dolberg est une menace permanente dans la zone de vérité.