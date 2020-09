Ligue 1 : Nice-PSG à huis clos

Le Covid-19 continue de se propager sur le territoire français, et cela n'est pas sans conséquences. Après Bordeaux et Marseille, Lyon et Nice vont à leur tour renforcer les mesures de restrictions sanitaires. Ce qui aura un impact immédiat sur la rencontre de Ligue 1 entre l'OGCN et le PSG, prévue dimanche. Etant donné que la jauge sera rabaissée à 1 000 personnes, les dirigeants azuréens ont annoncé ce vendredi matin que le match se déroulerait à huis clos.

L’#OGCNice est au regret d’informer son public que #OGCNPSG (ce dimanche à 13h) se disputera à huis clos, en raison du renforcement des mesures annoncé ce vendredi matin.https://t.co/r9cltfae3b — OGC Nice (@ogcnice) September 18, 2020

Rivère : « Nous sommes tristes »

« Le sanitaire est la priorité absolue. On ne peut que s’incliner devant cette décision, et la respecter, a réagi Jean-Pierre Rivère sur le site officiel des Aiglons. Il n’empêche que, moralement, c’est un coup dur. Vis-à-vis de nos supporters, c’était déjà compliqué d’être limité à 5 000 personnes. Aujourd’hui, c’est 1 000. Une fois que l’on déduit toute l’organisation, on atteint pratiquement ce chiffre. Ce qui fait que le match se jouera sans public. Donc nous sommes tristes. Le foot sans supporter ce n’est pas la même chose. Nous ne cessons de le dire. Des milliers abonnés se sont imaginés pouvoir enfin retrouver le stade. Et à deux jours du match, ils apprennent que ce ne sera pas le cas. Même si nous n’y sommes pour rien, il n’y a rien de pire que de souffler comme ça le chaud et le froid. Nous sommes sincèrement désolés. Mais nous n’avons malheureusement pas le choix. »

A noter que lors de la première journée, les Niçois avaient dominé Lens (2-1) dans une Allianz Riviera qui était déjà orpheline de tout public.