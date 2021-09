Ligue 1 : Nice l'emporte à Nantes

Nice continue sa route. Les Aiglons ont perdu un point jeudi dernier à l'issue de la commission de discipline suite aux incidents lors de la rencontre face à Marseille. Les hommes de Christophe Galtier avaient comme objectif de maintenir leur belle série en championnat avec ce déplacement à Nantes. Des Canaris qui ont enchaîné un deuxième match d'affilée à domicile en Ligue 1 avec comme but la victoire après un revers face à Lyon avant la trêve internationale. Les Nantais ont alerté Walter Benitez avec une tentative de Osman Bukari (0-0, 10eme). Après la demi-heure de jeu, les Niçois ont répondu par une tête de Mario Lemina (0-0, 32eme). Sa déviation touche la barre transversale du but de Alban Lafont.



Cette grosse occasion ne décourageait pas les Nantais. Au contraire, les locaux sont tout proches d'ouvrir le score avant la pause. L' attaquant Moses Simon a réalisé une reprise de volée qui passe qui finit dans le petit filet de Walter Benitez (0-0,43eme). Dans la foulée, l'attaquant français Randal Kolo Muani a repris du plat du pied un centre de Ludovic Blas dans la surface de réparation des Aiglons. Sa reprise s'est écrasée sur la barre transversale du but de Walter Benitez (0-0,45eme).

Dolberg et Gouiri punissent Nantes



Au retour des vestiaires, les Nantais ont failli débloquer la partie avec une frappe rasante de Moses Simon dans la surface de réparation des Aiglons sauvé par un joueur Niçois devant sa ligne de but (0-0,74eme). Les hommes d' Antoine Kombouaré ont laissé passer leur chance dans cette rencontre. Les visiteurs ont résisté pendant plus d'heure et vont punir à deux reprises les locaux. La première sentence est signée Kasper Dolberg.



L' attaquant Danois marque de la poitrine dans la surface de réparation nantaise après un bon centre de Melvin Bard (0-1, 75eme). La seconde sentence est infligé par Amine Gouiri (0-2, 80eme). L'attaquant français a combiné avec la dernière recrue Andy Delort dans la surface de réparation des Canaris pour ajuster Alban Lafont. L' OGC se rapproche du podium à l'issue de ce match et tentera d'y entrer en battant la semaine prochaine le rival Monaco.