Nice, c'est du solide



Une seule équipe de Ligue 1 va terminer le mois d'août avec deux victoires : l'OGC Nice. Grâce à des succès sur Lens et Strasbourg, les Aiglons ont réussi un carton plein. Les investissements réalisés par Ineos et le mercato très intéressant réussi au début de l'été ont porté leurs fruits. Solides derrière et efficaces devant, sept tirs ont suffi à marquer quatre buts, les hommes de Patrick Vieira s'affirment comme de sérieux outsiders. Dans le sillage de Kasper Dolberg et Amine Gouiri, ils ont chacun marqué un doublé, le Gym a dégagé une étonnante sérénité.



Une pluie de cartons rouges



C'est peut-être l'excitation d'un retour sur les pelouses de Ligue 1 ou une plus grande sévérité du corps arbitral mais le début de saison a été marqué par de nombreux cartons rouges. En 16 matchs, neuf joueurs ont été expulsés. C'est un de plus que sur les 20 première rencontres de la saison dernière. Rennes et Nantes ont été particulièrement sanctionnés avec deux cartons rouges.



Depay impressionne



Quelques jours après la fin du Final 8 de la Ligue des Champions, Memphis Depay a été excellent pour son retour en Ligue 1. Face à Dijon, le Néerlandais a été impliqué sur les quatre buts de l'OL (4-1). Il a transformé deux pénaltys, provoqué un CSC de Wesley Lautoa et réalisé un enchaînement de grande classe pour tromper Alfred Gomis de près. Avec ce triplé, un match a suffi à l'attaquant rhodanien pour qu'il prenne la tête du classement des buteurs. La preuve que malgré les rumeurs, le capitaine lyonnais est toujours focalisé sur l'avenir de son club.



Brest et Strasbourg inquiètent



Après deux journées de Ligue 1, deux clubs sont déjà en difficulté : Brest et Strasbourg. Ces deux équipes, comme Dijon qui a lourdement chuté face à un grand OL, ont perdu les deux premiers matchs de la saison. Les Bretons auraient pu éviter ce zéro pointé en revenant sur Marseille mais ils ont été handicapés par une défense trop friable. Ils ont déjà encaissé sept buts. C'est trop. A Strasbourg, l'impression est similaire. Contre Lorient et Nice, la défense alsacienne a offert cinq buts. C'est beaucoup, surtout pour une équipe qui est apparue sans idée offensive. En deux matchs, les hommes de Thierry Laurey n'ont cadré qu'un tir, le but de Mehdi Chahiri lors de la journée inaugurale. Si la préparation perturbée par le Covid-19 peut expliquer ces difficultés, il ne faudra pas se chercher d'excuses quand le championnat reprendra ses droits dans 15 jours.



