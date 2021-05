Ligue 1 - Neymar et Marquinhos replacent le PSG en tête !

En ce jour de la fête du Travail, le PSG a joué sans forcer. Sans doute fatigué après la défaite encaissée au Parc des Princes contre Manchester City (1-2), en demi-finale de Ligue des Champions, Paris s'est imposé dans la douleur contre un RC Lens qui s'est montré entreprenant et sans aucune pression.

PSG, pressing payant



Car l'intensité aura manqué chez les Parisiens. Malgré une domination de la possession, le PSG a souvent manqué de rythme et ne s'est pas montré assez tranchant pour inquiéter la défense des Sang et Or. Solides dans les duels et désireux de construire à la récupération du ballon, les Lensois ont néanmoins payé leurs relances hasardeuses dans les trente derniers mètres.



Après une première alerte sur une interception de Kimpembe (11e), Icardi a manqué sa frappe du droit devant Farinez (13e). Mais sur une nouvelle erreur de relance de Medina, piégé par le pressing de Draxler, l'Allemand a servi Neymar, qui a pu ajuster tranquillement le gardien nordiste (1-0, 33e).

Lens n'a rien lâché



Mais l'ouverture du score n'a pas déstabilisé les visiteurs. Sauvés par leur gardien décisif devant le tir à bout portant de Sarabia (39e), Lens est passé de peu à côté de l'égalisation. Il aura fallu un grand Navas pour arrêter les frappes de Kalimuendo (42e), puis de Fortes (59e), qui a trouvé le pied du gardien costaricien.



Et Paris a ensuite fait part de son efficacité. Après un corner frappé par Neymar, Marquinhos croise sa tête pour faire le break (2-0, 60e). Son deuxième but cette semaine, après celui inscrit contre les Cityzens, mercredi soir.

Paris croit au titre

La réduction du score de Kalimuendo contre son club formateur restera anecdotique (2-1, 63e). Mais les passivités défensives et le manque de concentration pourraient être préjudiciables pour la fin de saison pour le PSG. Néanmoins, les hommes de Pochettino auront réussi à bien gérer leur fin de match et auraient même pu prendre le large. Mais le but d'Icardi a été refusé par le VAR (83e).



Avant un déplacement décisif contre Manchester City, Paris fait tout de même le boulot et prend deux points d'avance sur Lille, qui devra maintenant battre Nice pour reprendre la tête de la Ligue 1, ce samedi (21h). De leur côté, les Lensois conservent la 5e place du Championnat.