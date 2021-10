Ligue 1 : Nantes, l'incroyable rebond

Cette saison, Nantes respire un peu mieux. Alors que le club avait dû batailler jusqu'au bout l'an dernier pour décrocher son maintien (lors du barrage L1-L2 contre Toulouse), les Canaris vivent pour le moment un début de saison bien plus calme sportivement. Actuellement au 11eme rang au classement, les joueurs d'Antoine Kombouaré sont bien loin du cauchemar vécu il y a un an. Si le FCNA a perdu quatre de ses huit rencontres (Rennes, Lyon, Nice et Reims), l'équipe a su prendre des points contre des adversaires de son niveau (Metz, Angers et Brest) et compte actuellement quatre longueurs d'avance sur la zone rouge. Un changement de situation dont les joueurs ne sont pas mécontents, à l'image de Pedro Chirivella.

L'arrivée de Kombouaré a tout changé

« J'étais malheureux, il n'y avait personne au stade, on était relégables, les coaches défilaient. C'était un cauchemar. Heureusement, le coach a changé. (...) Avec son staff, il m'a donné la confiance dont j'avais besoin alors que je sortais d'une période difficile. J'ai progressé match après match, j'ai retrouvé mon jeu », a confié le milieu de terrain espagnol à L'Equipe, à propos de la saison 2020-21 des Nantais. Nommé le 11 février dernier, Kombouaré a en effet permis de sauver le club de la relégation, grâce notamment à une série de quatre victoires lors des cinq derniers matchs. Arrivé pour jouer les pompiers de service, l'ancien défenseur central a parfaitement réussi sa mission et continue sur sa lancée cette saison.

« Ce qui m’importe, c’est comment se comporte l’équipe »

Si les Canaris vont mieux, l'équilibre reste fragile et l'agacement de son entraîneur palpable, comme vendredi en conférence de presse avant la réception de Troyes en Ligue 1 (15h). « Ce n’est pas le système qui donne un résultat mais l’animation. (...) Ce qui m’importe, c’est comment se comporte l’équipe. Contre Reims (défaite 3-1), on a été un peu suffisant. On pensait avoir fait le plus dur en revenant au score. J’aurais peut-être dû rester en 4-3-3... Je vais changer de système chaque week-end. Tous les gens qui pensent que c’est la faute du système n’y connaissent rien au foot », a notamment lancé ce dernier, suite à une question sur son changement tactique du week-end dernier. Nul doute qu'un succès ce dimanche permettrait à Nantes de passer une trêve internationale plus sereine.