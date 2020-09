Ligue 1 : Montpellier triomphe du leader niçois

Montpellier a gagné son premier match de la saison ce samedi. Et quelle victoire ! Face au leader niçois, le club héraultais a proposé une véritable démonstration (3-1). En coupant les ailes des Aiglons, les coéquipiers d'Andy Delort ont peut-être lancé leur saison.

Delort-Laborde, la connexion continue

Les hommes de Michel der Zakarian n'ont pas perdu de temps cette après-midi, au Stade de la Mosson. Après deux opportunités dangereuses signées Gaëtan Laborde (5eme) et Jordan Ferri (8eme), c'est l'ancien attaquant bordelais qui trouvait l'ouverture. Après une astucieuse remise de la tête d'Andy Delort consécutive à un centre d'Arnaud Souquet, Laborde ne se priait pour expédier une superbe reprise du gauche dans les filets de Walter Benitez, malgré une belle détente du gardien argentin (1-0, 18eme). C'était le deuxième but de l'attaquant héraultais cette saison. Le puissant attaquant mettait à nouveau la défense du Gym à contribution quelques minutes plus tard, de la tête puis du gauche, devant un Dante passif mais un Benitez salvateur (25eme). Une première période à oublier pour les Aiglons, avec en prime un carton jaune évitable pour Myziane Maolida, auteur d'un croc en jambes sur Jordan Ferri (40eme).

La timide réponse de Dante n'aura servi à rien

Contraint de réagir, l'entraîneur niçois Patrick Vieira opérait un changement dès le retour des vestiaires : Khéphren Thuram cédait sa place à Alexis Claude-Maurice (46eme). Sans l'effet escompté : quelques secondes plus tard, c'est Daniel Congré qui venait définitivement tuer les espoirs de l'équipe visiteuse, sur un corner de Téji Savanier (2-0, 50eme). Le défenseur formé au Téfécé réalisait même le doublé à la 64eme, après un ballon mal dégagé par la défense niçoise sur une reprise de Mihailo Ristic... après un corner de Savanier (3-0, 64eme). Le but de la tête de Dante sur un centre de l'entrant Amine Gouiri (69eme, 3-1) n'y changera rien. Nice, après une de ses pires prestations sous l'ère Vieira, concède sa première défaite de la saison. Montpellier remporte sa première victoire en Ligue 1 et se met en confiance avant son match contre Lyon, mercredi prochain (21h). Les Aiglons et Kasper Dolberg devront de leur côté, se reprendre le plus vite possible. Si ce n'est pas le cas, la réception du Paris Saint-Germain à l'Allianz Riviera dimanche (13h) pourrait se révéler très compliqué.