Quelque chose a changé à Montpellier. Sur une série de quatre victoires de rang, le club héraultais, qui peut prendre la tête de la Ligue 1 en cas de victoire samedi soir, va encore jouer sans complexe lors de la venue du leader parisien à la Mosson, malgré l’absence d’Andy Delort, de nouveau testé positif au Covid-19. Pas question, donc, de mettre côté ce 4-3-3 qui réussit si bien aux Héraultais depuis quatre matchs. "On va rester dans notre ligne de conduite", a ainsi confirmé en conférence de presse un Michel Der Zakarian qui veut "jouer pour prendre des points. Nous devrons être bien organisé quand on n’a pas le ballon et bien l’utiliser pour leur poser des problèmes et les faire courir."



Cette tactique, qui fonctionne aujourd’hui parfaitement, l’entraîneur montpelliérain l’a d’abord mise en place en raison de l’absence de Vitorino Hilton, expulsé à Reims. Sans le vétéran de la Ligue 1 (43 ans), dont les caractéristiques s’accordent forcément mieux aujourd’hui dans un système à cinq défenseurs, le MHSC a battu Saint-Etienne (0-1), Bordeaux (0-2), Strasbourg (4-3) et Lorient (0-1) dimanche dernier, sur un but du revenant Skuletic. Le tout en affichant généralement un visage séduisant, pour les spectateurs comme pour les joueurs.



Mollet : "Nous, on kiffe !"



"Si on doit repasser à cinq derrière, on le fera mais c'est vrai que dans ce 4-3-3, on voit qu'on a beaucoup d'aptitudes, on arrive à ressortir le ballon, les joueurs de derrière ont plus de solutions pour relancer. Nous, on kiffe !", s’emballait Florent Mollet après le succès à Bordeaux.



Une révolution tactique dont Hilton mais aussi Arnaud Souquet ont fait les frais, et qui profite notamment à Solomon Sambia, aligné sur le côté droit de la défense, et à l’attaquant anglais Stephy Mavididi, qui vient également d’enchaîner quatre titularisations consécutives. Reste que Der Zakarian ne s’interdit pas de repasser à cinq derrière. "Il ne faut pas oublier qu’en début de saison, on avait fait une très bonne semaine à cinq défenseurs face à Nice, Lyon et Angers", a-t-il rappelé dans un entretien à Téléfoot.



5 choses à savoir avant Montpellier-PSG :