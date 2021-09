Ligue 1 : Montpellier enfonce les Verts

Grâce à des buts de Stephy Mavidi et de Valère Germain, Montpellier n’a pas tremblé pour s’imposer (2-0) face à une équipe de Saint-Etienne qui a joué seulement en première période. Après la pause, les Verts ont disparu et ne pouvaient rien espérer de mieux qu’une nouvelle défaite. Pour Montpellier, en revanche, le collectif a montré de belles choses, c’est encourageant pour la suite.

Savanier régale



Orphelin de sa doublette d’attaquants Andy Delort-Gaétan Laborde, Montpellier recevait Saint-Etienne avec la ferme intention de véritablement lancer sa saison. Pour Saint-Etienne, il s’agissait aussi de prendre des points après un début de saison très compliqué et zéro victoire au compteur. Les supporters de Montpellier étaient donc impatients de voir quelle relation technique allait pouvoir exister entre Téji Savanier et Valère Germain, nouveau fer de lance de l’attaque montpelliéraine. Et ils n’ont certainement pas été déçus notamment par "Capitaine Téji" qui a régalé tout le monde grâce à des gestes techniques de toute beauté. C’est d’ailleurs sur une passe de l’extérieur du droit magique qu’il a trouvé Stephy Mavididi bien calé à 20 mètres. Sur un pas, l’Anglais a alors réussi à placer le ballon hors de portée d’Etienne Green pour ouvrir le score (1-0, 31eme). Une ouverture du score qui validait un temps fort de Montpellier alors que le début de match avait très équilibré et disputé sur un bon rythme malgré une grosse chaleur. Saint-Etienne avait eu plusieurs situations intéressantes surtout par Denis Bouanga mais sans véritablement inquiéter Dimitry Bertaud.

Germain ouvre son compteur



La seconde période était beaucoup moins équilibrée avec une équipe de Montpellier qui a maitrisé le match autour d’un duo Savanier-Mavididi très performant. L’Anglais qui après avoir ouvert le score était encore à l’origine du second but de son équipe. Sur une accélération foudroyante sur la gauche, il a pris de vitesse la défense stéphanoise avant de servir Valère Germain bien placé dans la surface. L’ancien Marseillais a alors enchainé parfaitement son contrôle et sa frappe plat du pied pour tromper Etienne Green, de près (2-0, 61eme). Un but fêté par tous les Montpelliérains qui sont venus féliciter Valère Germain, de quoi faire du bien au mental du numéro 9 montpelliérain. Le moral qui lui n’était pas au mieux pour les joueurs de Puel, qui n’ont jamais réussi à revenir dans le match car ils ont semblé trop justes physiquement pour faire mieux. Une nouvelle défaite pour Saint-Etienne qui court toujours après sa première victoire cette saison. Pas de quoi se rassurer avant d’accueillir Bordeaux puis d’aller à Monaco.