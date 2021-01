Ligue 1 : Monaco envoie Marseille dans la crise

Si ce n'était pas encore fait, Arkadiusz Milik a peut-être une idée plus précise de la situation générale de l'équipe qu'il vient de rejoindre. Entré en jeu ce samedi lors de la défaite de l'OM face à l'AS Monaco, l'avant-centre polonais n'a rien pu faire pour éviter la troisième défaite de rang de son nouveau club (3-1). Pour Marseille, la spirale négative se poursuit.



Déterminé, l'OM semblait pourtant l'être avec un début de rencontre encourageant et un but inscrit par Nemanja Radonjic (0-1, 12e). Le problème pour les Phocéens, c'est que ce tir cadré sera le seul pour eux dans ce match. Plutôt bien organisés défensivement, les hommes d'André Villas-Boas ont à nouveau péché devant. De son côté, l'ASM n'a rien lâché et est parvenu à égaliser dès le retour des vestiaires, par l'intermédiaire de Guillermo Maripan (1-1, 47e).

Un fait de jeu décisif

Les deux formations à égalité, tout a finalement basculé sur un fait de jeu. A un quart d'heure du terme, Monaco a obtenu un corner inexistant et en a profité pour marquer et prendre l'avantage, grâce à Aurelien Tchouameni (2-1, 75e). Dès lors, l'OM a levé le pied et surtout baissé la tête. Les entrées de Dimitri Payet, Valère Germain et Arkadiusz Milik n'y auront rien changé. Dans les arrêts de jeu, Stevan Jovetic offrira même une victoire plus large au club du Rocher, en plaçant un coup franc magistral au fond des filets marseillais (3-1, 90e+2). Trois buts sur coups de pied arrêtés.

Du jamais vu depuis 2015

Troisième défaite de rang pour l'OM, une première en championnat depuis 2015, et une série négative qui laissent les Phocéens plantés à la 6e place, à quatre points de Rennes (5e), et surtout à huit unités d'une place pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Monaco est quant à lui quatrième.