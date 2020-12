Ligue 1 : Mbappé remercie Thomas Tuchel

Remercié de son poste d'entraîneur du PSG jeudi, Thomas Tuchel n'est plus le coach du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, l'une des stars du club de la Capitale, a tenu à réagir à ce départ en rendant hommage à son désormais ex-entraîneur. Sur son compte Instagram, l'international tricolore écrit : « C'est malheureusement la loi du football mais personne n'oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l'histoire du club et je vous dis merci coach.» Par ailleurs, le champion du monde 2018 n'oublie pas de saluer le travail des assistants du coach allemand, Benjamin Weber (analyste vidéo du PSG), Zsolt Low (adjoint) et Arno Michels (adjoint).

En poste depuis 2018, Thomas Tuchel a vécu une première partie de saison moyenne à la tête du club parisien. Selon nos informations, Mauricio Pochettino est le favori pour le remplacer. L'accord entre les deux parties est en cours de finalisation.