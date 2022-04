Ligue 1 - Mbappé et Neymar voient triple à Clermont !

Des triplés de Kylian Mbappé et Neymar ont permis au Paris SG d'écraser Clermont (6-1) pour se rapprocher du titre, samedi lors de la 31e journée de Ligue 1, pendant que Rennes est devenu son dauphin, à la faveur de sa victoire à Reims (3-2). Sur les terres de Michelin, "Ney" (6e, 71e s.p., 83e) et "Kyky" (19e, 74e, 80e) ont fait crisser les pneus, prenant de vitesse des Clermontois réduits au rôle de faire-valoir. Les deux superstars se sont parfaitement bien entendues. Le Brésilien a aussi délivré une passe décisive à destination du Français, qui est également allé de son "assist", et a provoqué un penalty.

Ce coup du chapeau permet à Mbappé de devenir le meilleur buteur du championnat (20 buts), devant le Monégasque Wissam Ben Yedder (18), qui affronte Troyes, dimanche (13h00). Il n'aura manqué que la contribution de Lionel Messi à ce festival offensif qui égaye la fin de saison du PSG, privé de Ligue des champions et de Coupe de France. L'Argentin devra se contenter de... ses trois passes décisives. Les coéquipiers de Sergio Ramos, titulaire en Auvergne, espèrent conserver le sourire contre Marseille, dimanche prochain, avant de sabrer le champagne, à l'occasion du titre qui leur tend les bras. Les Clermontois, qui sont revenus à 2-1 grâce à Jodel Dossou (41e), restent englués à la 17e place. Ils doivent vite se reprendre. Deux "finales" pour le maintien les attend, à Metz puis à Troyes.