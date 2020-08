Ligue 1 : Marseille, vice-champion et après ?

Les objectifs



Le Mercato



L'équipe type

Sept ans après, Marseille a fait son retour sur le podium de la Ligue 1. Dans une saison tronquée, les Phocéens n'ont jamais tremblé. Dauphin du PSG de novembre à la fin du championnat, l'OM va tenter de confirmer.Malgré une concurrence qui s'annonce encore plus intense, les coéquipiers de Dimitri Payet peuvent espérer faire aussi bien. Pour eux, une saison réussie passera par une place dans le top 3 national.Cet été, l'OM a fait plus de bruit avec son possible rachat et sa quête d'un head of football que pour son mercato. Dans un été particulier, le club phocéen a conservé ses meilleurs éléments.. Dans le même temps, trois arrivées ont été enregistrées : Alvaro Gonzalez dont l'option d'achat a été levée, Leonardo Balerdi qui est prêté par le Borussia Dortmund et Pape Gueye qui est arrivé libre du Havre. Des mouvements sont encore attendus d'ici à la fin du mercato. Pablo Longoria pourrait profiter de son réseau pour attirer quelques joueurs et surtout faire rentrer des liquidités en vendant certains éléments.

André Villas-Boas devrait une nouvelle fois faire confiance à son 4-3-3. Steve Mandanda sera le gardien titulaire. Bouna Sarr et Jordan Amavi vont être alignés sur les côtés d'une défense composée d'Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car. Leonardo Balerdi pourrait rapidement entrer en concurrence avec l'un des deux hommes. Au milieu de terrain, le trio Morgan Sanson - Boubacar Kamara - Valentin Rongier a déjà fait ses preuves. Dans le secteur offensif, les ailes vont être occupées par Dimitri Payet et Florian Thauvin alors que Dario Benedetto sera titulaire à la pointe de l'attaque marseillaise.



Le point fort et le point faible



Le style de jeu

Le groupe qui a terminé deuxième de Ligue 1 la saison passée est reconduit à l'identique. Avant de possibles départs, André Villas-Boas va pouvoir aligner le même onze que l'an passé. Il va même pouvoir compter sur les renforts venus cet été et le retour de blessure de Florian Thauvin.Pour y parvenir, l'état de forme de ses cadres sera très important. Steve Mandanda et Dimitri Payet ont porté l'OM l'an passé. Ils sont attendus pour en faire de même cette saison. Une stratégie qui oblige le club olympien à marcher sur un fil. Si les deux internationaux connaissent une baisse de régime ou une absence, Marseille pourrait vite se retrouver en difficulté.L'OM va encore essayer de produire un jeu séduisant à base de transitions rapides.Leur mission sera d'apporter le surnombre offensif alors qu'au milieu de terrain, le trio aligné aura pour objectif de dicter le rythme de la rencontre.