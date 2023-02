Ligue 1 : Marseille veut continuer sa mue en s'offrant le FC Nantes à La Beaujoire

Ce mercredi à 19h00, l'Olympique de Marseille sera opposé au FC Nantes sur la pelouse de La Beaujoire. Ce match comptant pour la 21ème journée de Ligue 1 pourrait permettre aux Olympiens de poursuivre leur belle série et de prendre provisoirement la deuxième place du championnat.

L'OM a faim, les Canaris mangés tout cru ?

Après un excellent début de saison sous les ordres d'Igor Tudor, l'Olympique de Marseille commence à rêver. Avec seulement la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer, le club phocéen peut entrevoir désormais un titre en fin de saison. En revanche, dans les deux compétitions, un bel obstacle se dresse devant eux : le Paris-Saint-Germain. Leader de Ligue 1 avec cinq unités d'avance et prochain adversaire de l'OM en huitièmes de finale de la Coupe de France, le PSG pourrait encore une fois tout rafler. Mais cette saison, les Olympiens semblent dans une nouvelle dimension. Invaincus depuis leur élimination en Ligue des Champions en novembre dernier, soit neuf rencontres toutes compétitions confondues, les Marseillais comptent bien poursuivre cette belle série contre le FC Nantes en s'imposant pour la deuxième fois consécutive à La Beaujoire.

Si les Canaris semblent être la cible idéale, il faudra tout de même s'en méfier. Depuis la reprise du championnat en décembre dernier, les Nantais sont également invaincus et ont réussi à tenir en échec l'Olympique Lyonnais et les très solides Clermontois. Bien que la différence de niveau entre les deux équipes paraisse trop importante, la solidité défensive retrouvée des hommes d'Antoine Kombouaré pourrait leur permettre d'obtenir au moins un point devant leur public. Sans oublier le recrutement d'Andy Delort, très à l'aise lorsqu'il évolue contre l'Olympique de Marseille.

Les compos probables

Pour cette rencontre, les Nantais devront faire sans trois éléments très importants en défense. Quentin Merlin soigne toujours une blessure à l'aine tandis que Nicolas Pallois et Jean-Charles Castelletto ne pourront pas prendre part à cette rencontre. Andre Girotto et Joao Victor sont attendus pour les remplacer. Du côté Olympien, Eric Bailly est toujours suspendu et Amine Harit est en rééducation pour sa blessure aux ligaments croisés. Pau Lopez et Jonathan Clauss sont de retour dans le groupe. Du côté des recrues, Azzedine Ounahi fera le déplacement à Nantes tandis que Vitinha n'est pas qualifié.

Le onze probable du FC Nantes : Lafont - Centonze, Girotto, Victor, Hadjam - Blas, Sissoko, Chirivella, Moutoussamy, Simon - Mostafa.

Le onze probable de l'OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Under, Sanchez, Malinovskiy.