Sous le regard attendri de Jean-Pierre Papin, qui a donné le coup d'envoi de la rencontre, l'OM recevait Bordeaux pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Une petite frayeur a émaillé le début de match, avec le malaise de Samuel Kalu, qui a finalement quitté le terrain au quart d'heure de jeu avec, heureusement, plus de peur que de mal au final. L'OM a bien entamé la rencontre, ouvrant d'ailleurs le score grâce à un bon travail de De La Fuente, qui alimentait Gerson, lequel servait Under, qui glissait le ballon au fond des filets du pied gauche, à la 34e minute.



Marseille allait même doubler la mise grâce à un numéro de Payet, qui se jouait de Sissokho puis fixait Mexer et Koscielny, avant de réussir un tir rasant du droit pour le 2-0 peu avant le repos. Mais l'OM allait se relâcher et peu après le repos, Pembélé, nouvel entrant bordelais, allait tenter sa chance et voir Luan Peres dévier sa frappe dans les cages marseillaises. Peu avant l'heure de jeu, Oudin allait égaliser suite à un corner tiré côté gauche par Basic. Bordeaux revenait à niveau et l'OM allait finir à dix, alors que Balerdi était expulsé pour un vilain tacle pied en avant sur Mara, en toute fin de match. Mais cela n'allait avoir aucune incidence sur le score. L'OM concède le nul 2-2 face à Bordeaux, malgré une avance de deux buts au repos et lâche deux points à domicile. Jorge Sampaoli ne va pas aimer.