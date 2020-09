Ligue 1 : Marcus Coco, une carrière nantaise à lancer

Cette année, Marcus Coco renforce officiellement les rangs de l'effectif du FC Nantes. Pourtant, le milieu offensif s'est engagé avec les Canaris le 16 juillet 2019, pour quatre ans, en provenance de Guingamp, contre environ 3 millions d'euros. Si ce renfort du natif des Abymes en Guadeloupe, aujourd'hui âgé de 24 ans, s'avérait plus que prometteur, pourtant, sa progression s'est arrêtée net. A l'occasion de son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, le 11 août 2019, l'ancien international Espoirs s'était alors rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche, face à Lille (2-1), dès la 13eme minute de jeu, à l'occasion de la première journée de l'exercice précédent du championnat de France.

Une saison 2019-20 blanche pour Coco

Alors que son absence était estimée à au moins 6 mois, finalement, le joueur n'avait pas disputé d'autres rencontres, dans une saison particulièrement perturbée par la pandémie de coronavirus et finalement officiellement interrompue, alors qu'il ambitionnait pourtant de disputer les trois ou quatre dernières rencontres de cet exercice, selon Ouest-France. Cette saison, Coco est certainement plus que revanchard. Sur le pont dès l'entame de la saison 2020-21 de Ligue 1, le milieu excentré avait débuté sur le banc contre Bordeaux (0-0), avant de remplacer le milieu de terrain congolais Samuel Moutoussamy (24 ans), à la 82eme minute de jeu.

Coco a effectué ses grands débuts à La Beaujoire cette saison

Onze petites minutes sur le pré, si l'on compte également le temps additionnel, en guise de mise en bouche. En effet, lors de la deuxième journée de Ligue 1, face à Nîmes (2-1), Marcus Coco avait alors été titularisé d'entrée de jeu, sur l'aile droite, avant de céder sa place au milieu de terrain français Kader Bamba (26 ans), à la 76eme minute de jeu. Ce jour-là, Coco avait enfin pu effectuer ses grands débuts, avec les Canaris, du côté de La Beaujoire. Un nouveau Marcus Coco semble donc être bel et bien présent sur les bords de l'Erdre. Une bonne nouvelle pour Christian Gourcuff et ses hommes.