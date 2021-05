Ligue 1 - Maintien, le point de bascule

Pour la première fois depuis dix ans, un club pourrait finir en Ligue 2 en ayant terminé la saison avec 42 points. Alors que ce total est censé être synonyme de maintien, Bordeaux qui l'a atteint la semaine dernière, tout comme Lorient qui peut y arriver en cas de match nul à Strasbourg ce dimanche pourraient quand même avoir besoin de passer par un barrage pour rester en Ligue 1. Avec 42 unités, Strasbourg et Brest qui sont classés entre les Girondins et les Merlus seraient maintenus. Dans le cas contraire, ils seraient sous la menace de Nantes qui va pouvoir se battre jusqu'au bout pour garder sa place dans l'élite du football français. A la veille de la 38eme journée, cinq équipes sont encore susceptibles d'être reléguées. Le symbole d'une saison folle et d'une course pour le maintien qui s'est emballée.

Un maintien décidé à la différence de buts ?



Si Bordeaux n'est menacé que par un scénario catastrophe, tout est encore possible entre Strasbourg, Brest, Lorient et Nantes. Il n'y a qu'un point d'écart entre les Alsaciens qui sont quinzièmes et les Canaris qui occupent la 18eme place. Un point, c'est généralement insignifiant sur la durée d'une saison mais cette année, c'est une unité de mesure qui pourrait ne pas suffire pour départager le 18eme du 17eme. C'est certainement un point ou peut-être même la différence de buts qui décidera qui va rester en Ligue 1 et qui sera mis sous pression une semaine de plus avec un barrage contre Toulouse ou Grenoble. Et à ce petit jeu, Brest risque de perdre gros...

Brest, le grand perdant d'une fin de saison complètement folle ?



Lors de la deuxième moitié de saison, les mal-classés se sont rebiffés. Lorient a le cinquième meilleur bilan de la phase retour avec 29 points et Nantes est sur une série de quatre victoires consécutives. A Strasbourg, qui n'a même pas besoin de s'imposer ce week-end pour se maintenir, ou contre Montpellier qui ne joue plus rien, les deux clubs de l'Ouest sont dans une position plus confortable que celle de Brest. Si les Merlus et les Canaris évitent la défaite ce week-end, les Bretons devront en faire autant face au PSG. Contre des Parisiens qui doivent encore gagner pour espérer être sacrés, les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont contraints à l'exploit s'ils veulent atteindre la barre des 42 points et assurer un maintien qui semblait en bonne voie avec une onzième place à la mi-saison.