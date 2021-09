Ligue 1 : Lyon confirme face à Strasbourg

L'ensemble reste perfectible, mais Lyon va mieux. La formation de Peter Bosz commence à trouver ses marques dans cet exercice 2020-21. Après une première victoire juste avant la trêve, la réception de Strasbourg s'apparentait à un petit test. Les Lyonnais l'ont passé avec succès, malgré quelques passages à vide dans une rencontre encore assez inégal. Mais l'essentiel est acquis.



Il faut dire que le scénario a aussi permis aux Gones de passer une soirée plus tranquille que prévu. Dès la huitième minute de jeu, Moussa Dembélé a confirmé sa bonne forme du moment en ouvrant le score de façon magistrale. Parti dans le dos de la défense, l'avant-centre français a bonifié une ouverture de Guimaraes avant de réaliser un contrôle parfait pour déclencher dans la foulée une demi-volée imparable (1-0, 8e).

L'OL n'a rien lâché

Ce but a néanmoins rappelé les fragilités de cet OL à deux visages. L'équipe de Peter Bosz a levé le pied progressivement, et Strasbourg en a profité pour sortir de sa torpeur. Avant la demi-heure de jeu, Prcic aurait pu égaliser avec un peu plus de réussite (23e). Il a fallu attendre le second acte pour voir Lyon repasser la seconde. Les lignes se sont étirées, et le rapport de force a basculé dans une sorte de match de ping-pong où les Lyonnais, plus réalistes, ont pu prendre le large.



Titularisé, Shaqiri a débloqué son compteur de passes décisives en distillant un ballon parfait, sur corner, à Denayer, dont la tête a fait mouche (2-0, 65e). Les deux équipes se sont répondues d'un bout à l'autre du rectangle vert, mais l'OL a définitivement scellé son succès grâce à Paqueta, bien servi par Aouar en fin de match pour le troisième but (3-0, 85e). La réduction du score anecdotique de Diallo sur penalty n'a rien changé (3-1, 90e+7). Lyon grimpe à la 7e place. Strasbourg, quinzième, reste englué dans le fond du classement.