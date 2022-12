Ligue 1 - Lyon apaise la tempête à Brest

Avec son premier match officiel sous le pavillon américain de son nouveau propriétaire John Textor, Lyon (8e) revient provisoirement à sept points du podium et de son objectif affiché de qualification pour la Ligue des Champions. Sous des bourrasques de vent et de pluie, et malgré une défense très expérimentale avec Damien Da Silva aligné en latéral gauche, les Lyonnais ont montré le sérieux et le caractère que leur entraîneur Laurent Blanc réclamait. Caqueret a montré la voie (21e), puis servi Rayan Cherki (32e) et obtenu un penalty transformé par Alexandre Lacazette (34e), tandis que Tetê a enfoncé le clou (49e), même si Mathias Pereira Lage (29e) et Steve Mounié (73e) ont allégé la facture.

Dépassés par Ajaccio, vainqueur d'Angers dans l'après-midi, les Bretons, qui ont su se créer des occasions mais ont manqué de justesse dans le dernier geste, replongent dans la zone rouge. Pour les Lyonnais, l'opportunité est belle, puisqu'ils voient se profiler en championnat une succession d'équipes normalement à leur portée (Clermont, Nantes, Strasbourg, Ajaccio, Troyes...) et un premier vrai test contre Lens pas avant la mi-février. Dans la tempête brestoise, ils ont vite pris les commandes et monopolisé le ballon, butant d'abord sur un Marco Bizot en forme avant de trouver la faille sur une offrande de Lacazette pour Caqueret, pour son premier but en L1 (0-1, 21e).

Si les hommes de Laurent Blanc ont ensuite subi la réaction brestoise, conclue par un coup franc direct de Pereira Lage, légèrement dévié par Karl Toko-Ekambi (1-1, 29e), ils se sont vite remis en ordre de marche. Très entreprenant, Caqueret a trouvé Cherki à l'entrée de la surface, qui a conclu d'une frappe du gauche (1-2, 32e) puis obtenu un penalty quand Brendan Chardonnet a contré de la main une frappe à bout portant. Lacazette s'est chargé de la transformation (1-3, 34e).

Bizot a empêché les Lyonnais de prendre le large juste avant la pause, mais il n'a rien pu faire juste après sur une frappe du gauche de Tetê, idéalement servi par Toko-Ekambi (1-4, 49e). Loin de baisser les bras, les Brestois n'ont pu que réduire l'écart grâce à une tête de Steve "Air" Mounié sur un corner de Romain Del Castillo (2-4, 73e). Blessé pendant la préparation d'été, revenu pour quelques minutes juste avant la trêve, l'attaquant béninois à la détente toujours impressionnante fêtait sa première titularisation de la saison et pourrait détenir les clés du maintien de Brest.