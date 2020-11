Ligue 1 : L'OM s'accroche au podium

Attendus au tournant après une humiliante élimination en Ligue des Champions (zéro point et zéro but en 4 matchs, record en cours de 13 défaites consécutives en phase de groupe de la compétition), les coéquipiers de Valentin Rongier vont rapidement enclencher la première vitesse. La seconde, pour être précis : dès la 2eme minute, le milieu de terrain formé chez les Canaris trouvait Florian Thauvin dans le dos de la défense adverse, inattentive. L’attaquant de l’Olympique de Marseille profitait de sa vitesse pour devancer Alban Lafont et lober le gardien nantais d’un très bel extérieur du pied gauche, en extension (1-0, 2eme minute). Le 4eme but du numéro 26 marseillais, cette saison. Dans les cordes, les coéquipiers de Nicolas Pallois passaient ensuite tout près de la correctionnelle, puisque Mickaël Cuisance et Dario Benedetto mettaient de nouveau le gardien nantais à contribution quelques minutes plus tard. Seule une double parade de Lafont sauvait les meubles (7eme minute).

La 35eme minute : c’est le moment choisi par Mickaël Cuisance pour déborder à droite et servir Dimitri Payet dans la surface, d’un sublime extérieur du gauche, dosé avec talent. Le numéro 10 de l’Olympique de Marseille, laissé seul par Pedro Chirivella, pouvait alors conclure d’un plat du pied droit de grande qualité (2-0, 35eme minute). Son 50eme but sous le maillot phocéen, et le premier de sa carrière face à son ancien club de Loire-Atlantique, en 11 rencontres dans l'élite.

Le FC Nantes ne s’est jamais réveillé

Impuissants dans le jeu, aspirés au milieu de terrain, les hommes de Christian Gourcuff vont définitivement plonger quand Jean-Charles Castelletto va repousser le ballon du coude dans sa surface, lors d’un duel aérien avec Duje Caleta-Car. Après consultation de la VAR, l’arbitre Mikaël Lesage va accorder un penalty logique aux Marseillais, inscrit par Dario Benedetto (3-0, 60eme minute). Ce n’est pas le but de Ludovic Blas, une belle frappe du gauche déviée par Hiroki Sakai (3-1, 73eme minute) qui va permettre aux Canaris d’y croire : le FC Nantes va bien concéder sa 5eme défaite de la saison en championnat. Les coéquipiers d’Imran Louza n’auront cadré que deux tirs : c’est bien maigre et cela décrit bien leur provisoire 14eme place au classement (11 points). L’Olympique de Marseille d’André Villas-Boas revit, après une semaine difficile : les Olympiens sont désormais troisièmes de Ligue 1 (21 points), à 3 unités du Paris Saint-Germain. Ils comptent même 2 rencontres de moins.