Toutes les équipes de Ligue 1 sont mobilisées ce mercredi soir. Cinq rencontres avaient lieu à 19h00 et cinq autres auront lieu à 21h00. Retrouvez tous les résultats des matchs de 19h00.

Angers 1-2 Ajaccio

C'était un match d'une importance capitale dans la quête du maintien entre le SCO et l'AC Ajaccio. Abdallah Sima avait ouvert le score en première mi-temps tandis que Soumano a égalisé après l'heure de jeu. Dans la foulée, l'Angevin Souleyman Doumbia a été exclu. En toute fin de rencontre, Mounaim El Idrissy a redonné les trois points à Ajaccio. Les Corses restent 17èmes mais s'offrent un peu d'air tandis que les Angevins sont derniers avec seulement huit points.

Lille 0-0 Clermont

Il n'y a vraiment pas eu grand chose à se mettre sous la dent du côté du Stade Pierre Mauroy. Le LOSC, qui a régulièrement du mal à se montrer adroit devant le but, n'a pas dérogé à sa règle. Sur ses 15 tirs, seuls quatre ont été cadrés. Si les Clermontois n'ont pas été beaucoup plus dangereux, ils ont eu le mérite de tenir. Les Dogues grimpent d'une place et sont sixièmes tandis que Clermont reste huitième.

Stade de Reims 4-2 FC Lorient

Quelle remontée ! Will Still et Folarin Balogun ont refait le coup ! Menés 2-0, les Rémois ont reversé complètement les Lorientais. Enzo Le Fée et Ibrahima Koné ont mis les deux premiers buts avant que le Stade de Reims se remette à l'endroit. Folairn Balogun en premier lieu sur penalty juste avant la pause. Kamory Doumbia a égalisé au retour des vestiaires. L'attaquant anglais prêté par Arsenal, Balogun, a inscrit deux nouveaux buts ensuite pour offrir les trois points à son équipe. Une magnifique victoire qui permet aux hommes de Will Still de grimper à la 9ème place. Lorient descend à la 7ème position.

Toulouse 4-1 Troyes

Si le Téfécé n'était pas particulièrement bien rentré dans son match, ils ont réussi à renverser le score. Après une faute de Maxime Dupé sur Mama Baldé, l'attaquant troyen s'est rendu justice en le transformant. Seulement quatre minutes plus tard, Thijs Dallinga a égalisé grâce à un premier service de Remco Van den Boomen. A la 36ème minute, le Néerlandais a servi Fares Chaïbi pour qu'il double la mise. En début de deuxième acte, Van den Boomen a été décisif en transformant un penalty et offert les trois points aux Violets.En toute fin de match, Ado Onaiwu a marqué le quatrième but toulousain sur corner. Toulouse monte à la dixième place tandis que Troyes reste 15ème.

Nantes 0-2 Marseille

L'Olympique de Marseille nous a habitués à mieux mais a obtenu le plus important : les trois points. Ce fût difficile de manoeuvrer une équipe nantaise très solide sur le plan défensif depuis plusieurs semaines maintenant. Il fallait d'ailleurs un coup du sort pour que les Canaris encaissent leur premier but depuis la fin de la Coupe du Monde. Après un rush sublime de Nuno Tavares qui a servi Cengiz Under dans la surface, le défenseur brésilien Joao Victor a glissé sur le ballon et inscrit un but contre son camp en mettant un petit pont à son propre gardien. Dans le temps additionnel, Azzedine Ounahi a inscrit un but sublime en dribblant magnifiquement Girotto. Il démarre parfaitement son aventure olympienne. L'Olympique de Marseille monte provisoirement à la deuxième place tandis que Nantes est 13ème.