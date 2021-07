Ligue 1 : L'OM et Nantes sanctionnés par la DNCG

Ce vendredi, la DNCG a prononcé plusieurs verdicts à l'encontre des différents clubs de Ligue 1. En plus des rétrogradations à titre provisoire en Ligue 2 infligées aux Girondins de Bordeaux et à Angers, l'instance a sanctionné l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. Dans son rapport visible sur le site officiel de la LFP, la DNCG indique un "encadrement de (s)a masse salariale et de (ses) indemnités de mutations", à propos du club phocéen. Ces derniers jours, l'Olympique de Marseille a officialisé les arrivées du Brésilien Gerson contre la somme de 25 millions d'euros, mais aussi celle de Konrad de la Fuente, en provenance du FC Barcelone.

Nantes interdit de recruter "à titre onéreux"

Le FC Nantes a été également sanctionné par la DNCG qui indique un "encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter à titre onéreux". Par ailleurs, l'instance n'a prononcé aucune mesure pour Lorient, Lille, Montpellier, Nice, Lens et Rennes dans son rapport publié ce vendredi. En Ligue 2, la DNCG a fait de même pour Guingamp, Grenoble, Toulouse et le Paris FC.