Ligue 1 : Loïs Openda vise encore plus grand après la victoire contre Monaco

Une démonstration. Ce samedi, Lens a infligé une correction à une pâle équipe de Monaco (3-0) lors du choc de la 32e journée de Ligue 1. Grâce à ce résultat, les Sang et Or (2e) comptent 5 points d’avance sur son adversaire du week-end (4e). Auteur d’un doublé, Loïs Openda a une nouvelle fois été l’un des atouts majeurs de la formation entraînée par Franck Haise. En zone mixte, l’attaquant belge a dévoilé ses fortes ambitions pour la fin de saison lensoise.

"L'Europe ? On a toujours eu ça dans notre tête"

"C'est une soirée parfaite pour le club, mais aussi pour moi avec mon doublé et ma passe décisive. J'ai vécu une période compliquée il y a quelques semaines. Maintenant, je retrouve le chemin des filets, et c'est grâce à mes coéquipiers, mais aussi au coach. Je n'ai jamais perdu ma confiance, il n'y rien qui a changé concernant ma manière de travailler. L'Europe ? On a toujours eu ça dans notre tête, on sait que le niveau est très élevé. On sera évidemment déçu si on n'est pas en Europe à la fin de la saison, mais maintenant, il reste six matchs pour se qualifier en Ligue des Champions ou en Europa League."