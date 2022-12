L’officialisation était attendue et elle vient d’être faite ce mardi après-midi. Jean-Claude Blanc quittera son poste de Directeur Général Délégué du Paris Saint-Germain, qu’il occupait depuis 2011, pour prendre la tête du groupe INEOS Sport dès février 2023. Le nouveau CEO aidera à développer les investissements de la société propriété de Jim Ratcliff qui possède entre autres : Mercedes-AMG Petronas F1 Team, l'OGC Nice, le FC Lausanne Sport, le Racing Club Abidjan et l'équipe cycliste INEOS Grenadiers. Il sera également responsable du développement d'installations de pointe, du développement de leurs business plan et de la croissance de leurs marques mondiales, ainsi que leur développement au sein d’un groupe sportif international intégré.

« Je suis très honoré et fier de rejoindre Jim Ratcliffe et son impressionnante équipe de direction au sein d’INEOS. Je suis impatient de contribuer à la construction et au développement de tous les actifs sportifs d'INEOS et de guider, avec le conseil d'administration d'INEOS Sport, chacune des directions des équipes sportives existantes vers un succès encore plus grand », a commenté Jean-Claude Blanc dans le communiqué de presse publié ce mardi. Jusqu’en février, il préparera sa succession dans l’organigramme du club de la capitale. Ce sera ensuite une nouvelle aventure dans la société d’investissements sportifs.