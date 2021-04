Ligue 1 : L'occasion en or de l'OL

Actuellement quatrième de Ligue 1 avec un total de 67 points, Lyon peut encore être champion de France. Pourtant, cinq unités séparent provisoirement les Gones du Paris Saint-Germain, actuel leader du classement du championnat de France. Toutefois, si l'OL remporte ses cinq derniers matchs et que le PSG s'incline une seule petite fois, alors le club rhodanien ajoutera de nouveau son nom au palmarès dans l'élite, pour la première fois depuis 2008, année de sa septième couronne d'affilée. Une condition qui paraît bien simple, mais lorsque l'on se penche sur le calendrier des hommes de Rudi Garcia, c'est là que tout se complique. Car, dans ce fameux sprint final à quatre, l'Olympique Lyonnais doit encore rencontrer Monaco mais aussi et surtout Lille.

L'OL n'a plus battu le LOSC en Ligue 1 depuis 2016

Un match qui aura d'ailleurs lieu ce dimanche à 21h00, en clôture de la 34eme journée de Ligue 1. Pour voir trace d'une dernière victoire de l'OL contre les Dogues en championnat, il faut remonter à 2016. Cette année-là, à l'occasion de la 13eme journée, Lyon s'était appuyé sur Maxwel Cornet pour assurer l'essentiel et s'imposer à l'extérieur (0-1). Pour une victoire à domicile, toujours dans l'élite, il faut remonter encore plus loin, et plus précisément à 2014. A l'occasion de la 9eme journée, Alexandre Lacazette y était alors allé de son triplé, pour un succès net et sans bavure (3-0). Toutefois, leur dernier duel du côté du Groupama Stadium, toutes compétitions confondues, avait alors vu la victoire de l'OL, dans le cadre des demi-finales de la Coupe de la Ligue, à l'issue de la séance de tirs au but (2-2, 4 tab 3), le 21 janvier 2020.

Les deux équipes s'étaient neutralisées à l'aller

Cette année, lors du match aller, le 1er novembre dernier, l'OL avait alors arraché le point du match nul (1-1), après s'être pourtant montré bien plus séduisant dans le jeu que son adversaire, lors du premier acte. Cette saison, Lyon s'est souvent montré imprévisible, capable du meilleur comme du pire, peu importe quel était l'adversaire qui se présentait alors à lui. Ce dimanche soir, en cas de victoire de l'OL et de succès également, toujours ce dimanche mais en fin d'après-midi, de Monaco sur la pelouse d'Angers, le LOSC se retrouverait alors à la quatrième place du classement, après avoir pourtant été si souvent en tête. Une saison 2020-21 décidément complètement folle.