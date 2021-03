Ligue 1 : Lille vient à bout de l'OM

Lille ne lâchera rien ! Accroché par Strasbourg (1-1), dimanche, le LOSC a repris sa marche en avant en prenant le dessus sur l’Olympique de Marseille (2-0), ce mercredi, dans le cadre de la 28eme journée de Ligue 1. Globalement dominateurs mais longtemps freinés par un bon Steve Mandanda, les Dogues ont finalement arraché la victoire sur le fil grâce à un doublé sur le fil de Jonathan David (90eme, 90eme+2). Un succès très important dans la course au titre puisque le club nordiste, solide leader, garde deux points d’avance sur le Paris Saint-Germain.

LILLE DOMINE, L'OM TIENT BON

Les Lillois prenaient d’ailleurs le match par le bon bout. Efficaces au pressing et sérieux tactiquement, les locaux faisaient vivre un sale premier quart d’heure à des Marseillais totalement apathiques. Tour à tour, Renato Sanches (14eme), Jonathan Ikoné (15eme) et Benjamin André (17eme) donnaient des frissons à Steve Mandanda, vigilant sur sa ligne et qui pouvait aussi compter sur des partenaires soudés en défense.



Une domination assez nette qui s’estompait au fil des minutes. Alors qu’ils n’ont rien proposé durant une demi-heure, avec des combinaisons offensives inexistantes, les Marseillais sortaient la tête de l’eau. Dimitri Payet et Florian Thauvin n’hésitaient plus à rentrer dans l’axe pour apporter du poids et faire reculer le bloc nordiste, alors que Boubacar Kamara chauffait les gants de Mike Maignan sur une lourde frappe à ras de terre (36eme).

DAVID, UN DOUBLÉ QUI VAUT DE L’OR

Revenus avec de meilleures intentions après la pause, les hommes de Christophe Galtier reprenaient les commandes du match. Mais ils tombaient surtout sur un grand Steve Mandanda. Très inspiré, le capitaine olympien repoussait deux tentatives dangereuses de Timothy Weah (54eme) et Jonathan David (63eme). Des interventions décisives qui permettaient à l’OM de rester dans le coup... jusqu’à l’approche du temps additionnel.



Car dans les derniers instants, le gardien phocéen réalisait une petite faute de main sur un tir de Jonathan Ikoné et laissait tout le loisir à Jonathan David de délivrer le LOSC d’une frappe à bout portant (1-0, 90eme). Lessivés par les efforts et désireux d’arracher le nul, les Marseillais s’exposaient et craquaient finalement sur une action confuse conclue par l’international canadien (2-0, 90eme+2). Un doublé d’une importance capitale qui permet à Lille de garder la tête du championnat avec deux points d’avance sur le Paris Saint-Germain !