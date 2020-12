Ligue 1 : Lille vendu, Létang nouveau président

Moins de quatre ans après avoir racheté le club à Michel Seydoux, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a dû céder le club nordiste, très endetté, et c'est Olivier Létang, ancien dirigeant du Paris SG et de Rennes, qui devient le nouveau président du club nordiste.

« Mon objectif a toujours été de redresser sportivement le LOSC, a expliqué Gérard Lopez. Quand je suis devenu président, le club était à la 17e place de la Ligue 1. Aujourd'hui, l'équipe obtient d'excellents résultats sportifs et est classée 1ère de Ligue 1. J'ai atteint mon objectif et je crois qu'il est maintenant temps pour un nouveau propriétaire de prendre la relève, et pour moi de me concentrer sur d'autres entreprises sportives. Compte tenu des difficultés récentes en Ligue 1 et en particulier de l'incertitude entourant le contrat des droits TV pour le championnat de France, il est important que le LOSC soit détenu par un propriétaire de référence, à la solidité financière reconnue comme Merlyn. Sous mon égide, et tout en maintenant des ambitions sportives élevées, nous avons investi plus de 150 M€ en achats de joueurs et généré encore davantage de revenus. Je quitte donc le club en laissant derrière moi un héritage de talents pour le futur. »

Létang ambitieux pour le LOSC

Gérard Lopez et Luis Campos « quittent le club avec effet immédiat. Marc Ingla a démissionné de ses fonctions de Directeur Général mais reste au conseil d'administration du club. »