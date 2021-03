Ligue 1 : Lille peut-il inverser la tendance ?

Burak Yilmaz est réapparu, et la défaite fut quand même venue... Alors que le LOSC attendait beaucoup du retour de blessure de son grand attaquant turc, titularisé contre Nîmes pour la première fois en championnat depuis début janvier, les Dogues ont perdu à la surprise générale face à l'avant-dernier (1-2). Et déjà, pour ses deux précédentes apparitions, c'était un nul à Monaco (0-0) et une élimination sèche en Coupe de France à Paris (3-0). Certes, les hommes de Christophe Galtier sont loin d'avoir proposé un jeu inintéressant lors de ces deux rencontres, contrairement au non-match face à Nîmes - offensivement, surtout.

19 - Lille a commis 19 fautes face à Nîmes, son plus haut total à domicile lors d’un match de Ligue 1 depuis le 8 mars 2020 (21 contre Lyon). Nerveux. #LOSCNO pic.twitter.com/xclx8wcPaL

— OptaJean (@OptaJean) March 21, 2021





Ce n'est pas la première fois que les Lillois, à domicile, connaissent ce genre de difficultés : sur deux de leurs trois matchs précédents à la maison, ils ont également été freinés par Brest (0-0) ou Strasbourg (1-1). Plus largement, ils sont incapables d'enchaîner deux victoires de suite depuis le 14 février, soit six journées de Ligue 1. Toutes compétitions confondues, avec au passage une élimination en Ligue Europa face à l'Ajax dès les seizièmes de finale, le LOSC n'a gagné que trois de ses dix derniers matchs. Alors, cette inquiétante dynamique peut-elle se confirmer au point de condamner Lille à la quatrième place derrière Paris, Lyon et Monaco (pas forcément dans cet ordre) ?



Galtier tente de faire tourner, le plus copieusement possible, mais c'est à double tranchant. "On a sûrement oublié certains fondamentaux sur les principes de jeu, on a été très désorganisés et approximatifs... Notre qualité s'affaiblit avec l'enchaînement des matchs, on est moins précis dans nos transmissions, moins justes techniquement et dans la finition." Le coach nordiste avait aussi et déjà regretté, après Brest par exemple, l'incapacité de ses joueurs à percer un bloc regroupé. "On est peut-être l'équipe la moins expérimentée du top 4, avec le moins de maîtrise." Le PSG - Lille de la semaine prochaine s'annonce bien comme un tournant. Surtout en cas de nouvelle sortie de route.