Ligue 1 : Les sanctions sont tombées après Lens-Lille et Angers-OM

C'est ce mercredi que la commission de discipline de la LFP s'est réunie afin de statuer sur les sanctions après les incidents survenus le mois dernier lors de deux rencontres en Ligue 1 : d'abord le derby entre Lens et Lille (18 septembre), et également le match entre Angers et l'OM, disputé le 22 septembre. Pour rappel, la commission de discipline de la LFP avait déjà infligé des premières sanctions, en urgence. Bollaert a ainsi écopé de deux matchs à huis clos (contre Strasbourg et Reims), et le parcage lillois est également fermé depuis les incidents. Suite aux affrontements entre des supporters d'Angers et ceux de l'OM, l'instance avait exigé la fermeture à titre conservatoire de la tribune Coubertin du stade Raymond-Kopa, ainsi que du parcage marseillais.

Un point de retrait avec sursis pour Lens, Lille et l'OM

Ce mercredi, donc l'instance a dévoilé d'autres sanctions. C'est Sébastien Deneux, président de cette commission, qui a pris la parole lors d'une conférence de presse. "La commission se réunissait une nouvelle fois pour statuer sur deux dossiers. Les graves débordements qui ont émaillé des matches du championnat de France. Il n'est pas dans son pouvoir de sanctionner les supporters, mais les quatre clubs concernés. Les sanctions sont les suivantes., a-t-il indiqué.