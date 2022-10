Ligue 1 : Les multiples chantiers de Laurent Blanc

Dixième du classement à dix points de Lens (3e) et douze de Lorient (2e), des clubs au budget bien inférieur au sien, l'OL n'a obtenu qu'un résultat nul contre Toulouse (1-1), fatal au Néerlandais Peter Bosz le 7 octobre, pour cinq défaites et continue de dévisser avec un premier revers pour Blanc, à Rennes (3-2), dimanche. Pour casser cette spirale négative, l'ancien sélectionneur national entend miser sur le travail athlétique mais d'ici au 13 novembre, date du début de la trêve "coupe du monde", la remise au niveau physique ne sera que partielle, faute de temps.

Les joueurs en dessous

Et le technicien, qui achève seulement sa deuxième semaine de travail avec sa nouvelle équipe, compte mettre à profit cette coupure pour refaire une préparation digne de ce nom. "Je trouve les joueurs en dessous (physiquement). Nous avons très bien travaillé mais il ne faut pas charger outre mesure car on doit garder de la fraîcheur le jour du match", a dit Laurent Blanc en conférence de presse. Lui et ses assistants doivent opérer un savant dosage entre la quantité de travail notamment sur les trois premiers jours de la semaine "pour faire progresser" les joueurs avant d'alléger les entraînements "pour ne pas les blesser". Le but est, avant tout, d'être prêt pour le match et notamment celui à Montpellier où Laurent Blanc espère voir l'OL "proposer du jeu" en affichant déjà des premiers progrès avec l'espoir de ramener quelque chose au plan comptable.

En cela, les cinq changements autorisés par match lui permettent d'assurer une certaine continuité athlétique une fois l'heure de jeu passée. "Attention, ils ne partent pas de zéro mais je sais qu'après cinquante ou soixante minutes, certains vont piocher", concède le technicien qui doit aussi faire en sorte que les éléments sortis du banc soient déterminants pour la fin de rencontre, ce qui n'a pas été le cas dimanche à Rennes. "C'était des joueurs offensifs et il leur était difficile d'amener ce que nous espérions car nous n'avions pas assez le ballon", a tempéré Blanc qui "espère mieux à l'avenir, quand les gens seront dans une meilleure condition pour amener ce qu'ils peuvent".

Apprendre vite

Pour sa première sortie, l'ancien entraîneur de Bordeaux et du PSG a choisi d'aligner son équipe en 5-3-2 en s'appuyant sur des éléments expérimentés et en associant notamment en attaque Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette, deux buteurs. Il a aussi relancé Houssem Aouar au milieu et à Jérôme Boateng en défense, tous les deux en manque de temps de jeu par choix de Bosz. "Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, des joueurs doivent prendre plus de responsabilités que d'autres. Tout le monde est le bienvenu mais certains ont vécu ce type d'expérience ailleurs et sont plus à même de répondre et de donner ce qu'il faut le jour du match. On s'appuiera sur ces joueurs-là mais j'ai rencontré tout le monde. On arrive à la fin des entretiens individuels", a-t-il confié en conférence de presse.

La nouvelle blessure, à la cuisse gauche, de Corentin Tolisso va toutefois contraindre Blanc à revoir légèrement ses plans. À l'exception de l'ancien joueur du Bayern Munich, son onze de départ à Montpellier ne devrait pas être très éloigné de celui composé à Rennes avec toujours une défense à cinq comptant des éléments jeunes comme Castello Lukeba (19 ans), Sinaly Diomandé (21 ans) ou Malo Gusto (19 ans), "qui doivent apprendre vite". Sur ce plan-là aussi, pour courir après le temps perdu, Lyon travaille dans l'urgence.