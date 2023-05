Ligue 1 : Les joueurs du FC Nantes ont eu une explication avec les supporters à la Jonelière

Le FC Nantes a encore la gueule de bois après sa très lourde défaite en finale de la Coupe de France face à Toulouse. Giflé 5 buts à 1 par les Violets, le club nantais va maintenant devoir se remobiliser en vue d'aller chercher son maintien en Ligue 1. Opposé à Brest pour le compte de la 33e journée, Nantes doit gagner dans le Finistère et pour cela, les joueurs d'Antoine Kombouaré auront sûrement les paroles des supporters en tête. Car comme le relaie RMC Sport, une explication a eu lieu lundi 1er mai entre les joueurs et les supporters des Canaris.

Un match capital dès mercredi

Les joueurs du FC Nantes ont reçu la visite de leurs supporters ce lundi à la Jonelière. Les deux camps ont pu échanger pendant une quinzaine de minutes et la discussion aurait été constructive, se terminant même par quelques applaudissements de la part de certains supporters. Bien que la défaite en finale de la Coupe de France passe très mal chez les suiveurs du FCN, ces derniers savent que le maintien passera par un soutien sans faille et ils veulent donc pousser leurs joueurs en vue d'une victoire à Brest. 16es de Ligue 1, les Canaris jouent un match capital dans la course au maintien mercredi (21h) face à Brest, premier relégable (17e) et le perdant pourrait perdre bien plus que trois points.