Ligue 1 : Les décisions de la commission de discipline

En Ligue 2, Chris Bédia (Sochaux) et Maxence Derrien (Chambly) ont été suspendus deux matchs. Un match ferme de suspension a été adressé à plusieurs joueurs pour une accumulation de cartons jaunes : Romain Basque (Le Havre), Alexis Beka Beka et Anthony Weber (Caen), Rémy Boissier (Rodez), Alexandre Coeff, Kevin Fortuné (Auxerre), Guessouma Fofana et Alaixys Romao (Guingamp), Rémi Mulumba et Christopher Operi (Châteauroux), Fabien Ourega (Sochaux) et Anthony Scaramozzino (Pau).