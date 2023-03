Ligue 1 : les dates du mercato de la saison 2023/2024 dévoilées, le lieu du Trophée des Champions officialisé

La Ligue de Football Professionnel était réunie ce jeudi 23 mars au matin et elle a fait plusieurs annonces d'importance après sa réunion, dévoilant ainsi les dates du prochain mercato pour la saison 2023/2024. On sait quand aura lieu le mercato d'été mais également le mercato d'hiver. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont fixés, alors que la saison actuelle touche bientôt à sa fin.

"Réuni ce jeudi 23 mars 2023, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté les périodes de mercato pour la saison 2023/2024. Le mercato estival débutera le samedi 10 juin 2023 et s’achèvera le vendredi 1er septembre 2023. Le mercato d’hiver ouvrira le lundi 1er janvier 2024 et se terminera le mercredi 31 janvier 2024", a écrit la LFP au travers d'un communiqué. Mais la Ligue ne s'est pas arrêté là et a dévoilé le lieu du prochain Trophée des Champions, qui change de pays après avoir eu lieu à Tel-Aviv en 2021 et 2022. Il va aller du côté de ... Bangkok en Thaïlande.

Le Trophée des Champions 2023 à Bangkok

"Réuni le jeudi 23 mars 2023, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’organiser l’édition 2023 du Trophée des Champions à Bangkok, en Thaïlande. Après deux éditions consécutives à Tel Aviv en Israël, le match opposant le Champion de France de Ligue 1 Uber Eats au vainqueur de la Coupe de France se déroulera en Thaïlande le samedi 5 août 2023, au stade National de Rajamangala de Bangkok. C’est la quatrième fois de son histoire que le Trophée des Champions, événement phare de la Ligue 1 Uber Eats à l’international, sera organisé en Asie. Après une édition 2014 à Pékin en Chine, et deux éditions, 2018 et 2019, à Shenzhen en Chine, la LFP fait le choix de revenir en Asie, un continent clé et prioritaire dans sa stratégie de développement international. Pour cette édition 2023, la LFP se tourne vers Bangkok, la capitale de la Thaïlande, avec l'ambition de créer un temps fort autour du football français en Asie du Sud-Est, où l'on estime à 400 millions le nombre de fans de football, et de remplir le célèbre stade national Rajamangala, en partenariat avec Fresh Air Festival Co., Ltd", écrit la Ligue dans son communiqué pour officialiser ce nouveau pays.