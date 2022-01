Ligue 1 : Les compositions de Lyon-Saint-Étienne

Le XI de départ lyonnais pour le Derby ! 🦁🔴🔵#OLASSE pic.twitter.com/LLbKLzUBlG

La victoire ou la crise ? Ce vendredi soir, se dispute le 124ème derby entre l'OL (11ème) et Saint-Étienne (20ème) sur la pelouse du Groupama Stadium. Lyon tentera d'enchaîner un deuxième succès consécutif après celui obtenu sur la pelouse de Troyes (0-1), tandis que l'ASSE est toujours à la recherche de son premier succès en Championnat sous la direction de Pascal Dupraz.Des deux côtés les absents sont nombreux. En raison de blessures, Jason Denayer et Sinaly Diomandé sont forfaits, tandis que Jérôme Boateng est suspendu pour l'OL. Devant, Karl Toko Ekambi et Islam Slimani ne sont pas présents (CAN, même si le second a été éliminé). Chez les Verts, Pascal Dupraz déplore notamment les absences de Denis Bouanga, Wahbi Khazri (CAN), mais également celle de Ryad Boudebouz (Covid-19). Peter Bosz a pris la décision d'aligner Thiago Mendes au sein d'une défense à trois à Lyon. Devant, le trio Paqueta-Aouar-Dembélé aura pour mission de faire la différence. Pascal Dupraz, qui ne peut pas encore s'appuyer sur ses recrues, Joris Gnagnon et Eliaquim Mangala, a opté pour un dispositif en 5-3-2.: Lopes - Da Silva, Mendes, Lukeba - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Henrique - Paqueta, Aouar - Dembélé.: Bernardoni - Maçon, Bakayoko, Kolodziejczak, Nadé, Silva - Gourna-Douath, Camara, Youssouf, Aouchiche - Nordin.