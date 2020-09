Ligue 1 : Lens ne s'arrête plus

Au retour des vestiaires, les Bordelais cédaient sur une erreur individuelle de ce même Oudin, qui manquait sa passe en retrait vers le gardien Costil. Ganago récupérait le cuir et marquait dans le but vide (1-0, 47e). Quelques instants plus tard, Baysse récoltait un carton rouge en percutant Ganago (58e). Dans la foulée, les Lensois doublaient la mise sur penalty par Kakuta (2-0, 59e). En fin de match, les Bordelais réduisaient le score par Kalu (2-1, 95e) malgré l'infériorité numérique. Lens continue sa belle série (trois victoires en cours) tandis que Bordeaux concède sa première défaite de la saison.

Lens recevait Bordeaux dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1. Les Lensois visaient la passe de trois après des succès à Lorient (2-4) et devant le PSG (1-0). En première période, les Sang et Or faisaient le jeu mais ne réglaient pas la mire avec les échecs de Ganago (13e et 37e) ou bien le poteau de Sotoca (22e). Les Bordelais ne se montraient dangereux que sur coups de pieds arrêtés avec la reprise d'Oudin (8e).