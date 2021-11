Ligue 1 : Lens coince encore contre Angers

Lens paie encore pour apprendre. La cicatrice de la claque reçue à Brest il y a une semaine (0-4) était encore vive. Ce vendredi, la formation de Franck Haise avait donc une réponse à donner contre un autre outsider épatant du championnat, le SCO d'Angers. Et elle n'a rempli son contrat qu'à moitié. En voyant le verre à moité vide, elle gardera un petit sentiment d'amertume avec cette égalisation concédée dans la dernière demi-heure. Mais elle peut - elle doit - aussi le voir à moitié plein, puisqu'elle était partie avec un retard à l'allumage dans ce match.

Lens piqué au vif

Ce sont bien les Angevins qui ont dicté leur loi en première période. Fulgini a allumé une première mèche en voyant le cadre se dérober (20e), mais Boufal n'a pas manqué l'occasion de débloquer la situation juste avant la pause, d'un délicieux piqué après une ouverture en profondeur d'Ouhani (0-1, 40e). Bousculés, sans Sang et Or n'avait pas encore lâché les chevaux. Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir la révolte. Dès l'entame du second acte, Kakuta, en jambes, n'a pas tremblé pour égaliser d'une demi-volée parfaite (1-1, 48e). Dans la foulée, c'est Sotoca qui a permis à Lens de reprendre l'avantage en coupant un centre millimétré de Frankowski (2-1, 55e).

Angers s'est accroché

Avec cette utilisation ravageuse des côtés, Lens aurait pu sceller son succès mais le même Sotoca, servi par Clauss, a cette fois-ci manqué de précision (69e). Un petit tournant puisque quelques minutes plus tard, Thomas a permis au SCO de refaire surface d'un puissant coup de casque sur corner (2-2, 74e). Le score n'a plus évolué malgré une fin de match à l'avantage des Lensois. Le club artésien reste au pied du podium avec trois points d'avance sur son adversaire du soir.