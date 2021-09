Mal en point au classement, Bordeaux se devait de s'offrir une victoire pour sortir de la zone rouge, tandis que les Lensois avaient la possibilité de se rapprocher des places européennes. Plus efficace offensivement, Lens s'est imposé 3 à 2 sur la pelouse des Bordelais. Les Sang et Or s'en sont remis à une réalisation de Gaël Kakuta (39eme), un but de Facundo Medina (43eme) et un penalty de Florian Sotoca (90 + 6eme) pour l'emporter. Ricardo Mangas avait réduit l'écart (60eme) avant l'égalisation de Jean Onana (88eme) pour les Girondins.

Des Lensois efficaces

Agressif d'entrée de jeu, Lens a voulu profiter de la spirale négative des Bordelais pour enfoncer le clou. Grâce à un gros pressing, le RCL a eu besoin de 39 minutes de jeu pour mettre son plan à exécution. Arnaud Kalimuendo résiste à Onana avant de décaler côté gauche vers Przemysław Frankowski. L'international polonais ne manque pas l'occasion pour adresser un centre millimétré à Kakuta qui place une tête imparable (39eme). Maladroit offensivement et fébrile défensivement, Bordeaux a du mal à rebondir. La faute aux Lensois qui ne laissent pas respirer la défense girondine.



La preuve en est sur un corner de Jonathan Clauss. Ce dernier trouve au second poteau Medina qui saute plus haut que le tout le monde pour ajuster Benoît Costil d'une puissante tête (43eme). Assoiffé, Lens veut alourdir le score et Sotoca manque l'occasion de le faire sur corner. Clauss trouve la tête de Sotoca qui va mourir sur la barre transversale (45eme). Nouvelle frayeur pour les Bordelais... Le constat est sans appel. Deux tirs, deux buts pour des Sang et Or en très grande réussite jusqu'à la pause.

Des Bordelais pas inspirés

Bordeaux tente de se révolter dans le second acte mais se montre toujours aussi brouillon offensivement avec des frappes non-fructueuses. Solide en bloc, Lens se contente de bien défendre et placer quelques contres via la vitesse de ses ailiers mais sans succès. Les Girondins ne lâchent pas et sont récompensés à l'heure de jeu grâce à Mangas (61eme). Sur un bon débordement côté droit, Yacine Adli centre au premier poteau et voit sa passe déviée par Danso. Ce qui permet à Mangas de réceptionner et d'enchaîner sur une frappe croisée du gauche pour relancer la partie.



En confiance, Bordeaux poursuit ses efforts et parvient à recoller au score en toute fin de match par Onana (88eme). Sur une remise à l'aveugle de Laurent Koscielny sur une touche, le ballon revient sur Onana qui glisse son pied droit de l'extérieur pour tromper Costil. Alors que les Girondins pensaient arracher le nul, la réussite lensoise revient au galop en profitant d'une erreur défensive bordelaise. Sur une incursion de Wesley Saïd, Stian Gregersen contre de la main la frappe de l'attaquant du RCL. L'arbitre siffle logiquement penalty. Sotoca ne se fait pas prier pour le transformer et donner la victoire aux Lensois quasiment au bout du temps additionnel (90+6eme). On en restera là au Matmut Atlantique. Lens conserve son invincibilité en championnat. De son côté la mauvaise série se poursuit pour Bordeaux avec un cinquième match sans succès en Ligue 1.