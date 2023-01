Eric Roy bientôt nouvel entraîneur du Stade Brestois ! Tandis que le club brestois est à la recherche d'un entraîneur depuis trois mois et le licenciement de Michel Der Zakarian, il se trouve que cette quête semble enfin être terminée. Ainsi, L'Equipe informe qu'Eric Roy va devenir le nouvel entraîneur des Ty-Zefs et qu'il devrait être prochainement nommé. Depuis la mise à l'écart de Der Zakarian, c'était un trio composé Julien Lachuer, Bruno Grougi et Yvan Bourgis qui était aux commandes de l'équipe. Mais Roy, ancien entraîneur de l'OGC Nice, va débarquer pour prendre la relève.

Eric Roy bientôt coach du SB29

Aujourd'hui âgé de 55 ans, Eric Roy n'a plus entraîné depuis son expérience à Nice. Celle-ci avait duré huit mois lors de la saison 2010-2011. Cependant, il ne s'était pas éloigné du football puisqu'il avait occupé d'autres fonctions comme celle de directeur sportif à Nice (2011-2012) et à Watford (décembre 2019-juillet 2020) ou de manager sportif à Lens (2017-2019). Technicien ayant le BEPF, Roy a accepté de relever le challenge du maintien en cours de saison avec un staff en place. Ainsi, Julien Lachuer, initialement entraîneur des gardiens, va occuper le rôle d'adjoint après l'arrivée de Christophe Revel pour accompagner les gardiens. Roy devrait débarquer d'ici les prochaines heures dans le Finistère.