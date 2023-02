Ligue 1 : le PSG veut retrouver la victoire face au MHSC

Ce mercredi soir, le Paris-Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Montpellier Hérault pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1. Les Parisiens veulent retrouver la victoire en championnat après la défaite à Rennes et le match nul contre le Stade de Reims.

Montpellier s'est retrouvé, Paris veut faire de même

Le PSG n'a pas la vie facile dans cette saison de Ligue 1. Le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille offrent une résistance importante au club de la capitale en Ligue 1. Les Nordistes n'ont que deux unités de retard tandis que les Marseillais pointent à cinq unités. Il est donc important de ne pas les laisser revenir à l'aube d'une très dure et longue série de matchs à venir. Après s'être incliné contre le Stade Rennais et avoir concédé un match nul contre le Stade de Reims dans les derniers instants - entre temps les Parisiens se sont imposés contre Pays de Cassel en Coupe de France (0-7) -, le PSG va tenter de s'imposer face à un Montpellier en convalescence. Trois points permettraient au champion de France en titre de ne pas laisser l'opportunité à ses deux concurrents de le rattraper.

De son côté, le MHSC a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Battu lors de ses quatre derniers matchs - dont Pau en Coupe et une gifle 6-1 face à l'OGC Nice -, les Montpelliérains sont venus à bout de l'AJ Auxerre dimanche dernier. Une victoire 2-0 grâce à un doublé de Stephy Mavididi, qui n'avait pas marqué depuis un an. Les Héraultais ont retrouvé des couleurs au meilleur moment. Ils voudront corriger le score du match aller lorsqu'ils avaient perdu 5-2 au Parc des Princes. Un point suffirait probablement à leur bonheur dans la quête du maintien.

Les compos probables

Pour cette rencontre, Wahbi Khazri et Elye Wahi purgent toujours leur suspension tandis que Jordan Ferri, Pedro Mendes, Dimitri Bertaud et Theo Sainte-Luce devraient manquer à l'appel pour des soucis physiques. Du côté parisien, Christophe Galtier enregistre le retour de Nuno Mendes mais devra faire sans Marco Verratti, suspendu après son carton rouge reçu contre Reims, Neymar, Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe.

La compo probable montpelliéraine : Lecomte - Tchato, Jullien, Estève, Maouassa - Chotard, Leroy - Nordin, Savanier, Mavididi - Germain.

La compo probable parisienne : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Vitinha, Danilo, Soler - Messi, Ekitike, Mbappé.