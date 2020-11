Ligue 1 : Le PSG ne gagne toujours pas

⌛️ C'est terminé au Parc, les deux équipes se quittent sur ce score de parité. (2-2)#PSGFCGB pic.twitter.com/2olXmv0wr8

Paris proche du coup de bambou

Et maintenant, Manchester United

Les matchs se suivent et ne sont pas pas plus encourageants les uns que les autres pour le Paris Saint-Germain. Après la bouillie de football malgré tout conclue par une victoire ce mardi en Ligue des champions (1-0, face au RB Leipzig), les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas pu faire mieux qu'un nul (2-2) face à Bordeaux ce samedi, dans le cadre de la 12e journée de L1.Paris pouvait pourtant compter sur le retour bienvenu de Marco Verratti qui avait tant manqué dans l'entrejeu parisien ces dernières semaines. Mais, titulaire surprise en défense centrale (0-1, 10e). Heureusement pour lui,, soixante-cinq petite secondes plus tard (2-1, 28e).A l'abri, Paris ne l'était pas vraiment au moment de rejoindre les vestiaires et ne l'était plus du tout à l'heure de jeu,. Thomas Tuchel a alors tenté de réveiller son équipe en sortant Verratti, et Rafinha pour faire entrer Herrera et Di Maria (64e), sans résultat., pour un duel capital remporté par le portier (86e). Certes, Kylian Mbappé (87e) a eu aussi la balle de la victoire, mais le réalisme et surtout l'efficacité ont une fois encore fui l'avant-centre dans le jeu. Contraint de partager les points, lesi les Dogues l'emportent ce dimanche à Saint-Etienne (21h).Quant à Bordeaux, qui a eu le mérite de tenter crânement sa chance et de ne pas fermer le jeu, il reste calé en milieu de tableau (11e). Ce mercredi, le Paris Saint-Germain devra se montrer bien plus incisif et précis au moment d'affronter Manchester United en Ligue des champions.