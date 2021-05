Ligue 1 : Le PSG dévoile son nouveau maillot !

🆕⚽👕



Découvrez notre 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡 domicile #PSGxJordan pour la saison 21/22 ! 💎✨



Une collection qui rend hommage à la jeunesse, sa diversité, son éclectisme et son énergie ! 🤩#WeAreParis pic.twitter.com/ZdOMB5TCyd — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2021

Communiqué du PSG

Comme chaque saison, le maillot domicile du Paris Saint-Germain conserve ses couleurs ancestrales, bleu, blanc et rouge. Leur enchaînement se reporte cette fois-ci sur les manches et le col du maillot. Un design puisé dans la richesse des maillots historiques du club. Fidèle à l’ADN du Paris Saint-Germain, il porte haut l’élégance et le style à la parisienne.

Conformément à la tradition de cette collaboration pionnière qui lie le Paris Saint-Germain et la marque Jordan depuis quatre ans maintenant, le short de football intégrant le fameux motif diamant et l’ensemble de la collection allient l’identité du club avec les codes iconiques du basketball et de la street culture.

Dans le même temps, la fleur de lys, l’un des symboles historiques de la ville de Paris et du club, se déploie en majesté sur la nouvelle collection.

S’opère dans l’ensemble des pièces proposées un rapprochement stylistique entre deux des disciplines phares du sport dans le monde. Un partenariat audacieux qui a déjà donné lieu à des réalisations fructueuses et surprenantes.

Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain et Jordan Brand proposent une collection qui rend hommage à la jeunesse, sa diversité, son éclectisme et son énergie. Cette collection comprend une gamme complète de produits d'entraînement et lifestyle pour enfants, femmes et hommes, dont une Air Jordan 7 et une Jordan MA2.