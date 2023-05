Ligue 1 : Le message intriguant d'Éric Bailly au moment d'évoquer son avenir à l'OM

Arrivé cet été pour venir aider l'Olympique de Marseille dans le secteur défensif, Éric Bailly peut garder un goût amer de son passage du côté de la Ligue 1. Alors qu'il n'a disputé que 16 rencontres de championnat cette saison, le défenseur central n'est pas parvenu à s'imposer dans le 11 d'Igor Tudor.

Un message d'adieu ?

Alors que la saison n'est pas encore terminée et que Marseille doit disputer son dernier match le week-end prochain contre Ajaccio, Bailly s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. Une déclaration qui peut interpeler tant elle ressemble à un message d'adieu. "Je tiens à remercier les supporteurs pour leur soutien, envers l’équipe et moi-même. Malheureusement, nous finissons sur une défaite à domicile. Cette saison a été magnifique pour moi à Marseille, dans un club incroyable. Merci à mes coéquipiers, au staff technique et médical, qui ont pris soin de moi et m’ont fait me sentir comme chez moi. Allez l’OM !", a-t-il indiqué sur son compte Instagram. Prêté par Manchester United, l'international ivoirien pourrait bien retourner du côté de l'Angleterre d'ici la saison prochaine.