Ligue 1 : le match Montpellier-OL décalé

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais commenceront leur saison de Ligue 1 plus tard. Et ils ne peuvent que s'en réjouir. Comme pour le club de la capitale, qui a vu son match d'ouverture contre Metz reporté au 16 septembre, Lyon jouera contre Montpellier à la même date (coup d'envoi à 19 heures).

Ce match contre le club héraultais s'inscrivait dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1, qui aura lieu le weekend prochain. Conséquence directe : l'OL débutera sa saison 2020-21 face à Dijon le 28 août.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain affrontera le RB Leipzig ce mardi en demi-finale de la Ligue des champions, tandis que l'Olympique Lyonnais se mesurera au Bayern Munich mercredi.