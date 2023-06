Ligue 1 : Le maire d’Ajaccio veut annuler le match face à l’OM

Scène de désolation en Corse. Ce samedi, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’AC Ajaccio pour la dernière journée de Ligue 1. Alors que plusieurs arrêtés avaient été pris pour limiter les déplacements des supporters phocéens, des heurts ont éclaté dans la ville ce vendredi soir. Des fans de l’ACA seraient venus en découdre avec leurs homologues au pied d’un hôtel du centre, pour un bilan de quatre blessés légers. Après ces incidents, Stéphane Sbraggia a pris la parole. Le maire d’Ajaccio demande purement et simplement l’annulation de la rencontre dans des propos rapportés par l’AFP.

Le ministre de l'Intérieur contacté

« Je me suis immédiatement rendu rue Fesch lorsque nous avons appris que des heurts avaient éclaté. Je suis allé à la rencontre des supporters marseillais qui étaient logés à l'hôtel Fesch. Ils m'ont raconté avoir fait l'objet de provocations de la part d'Ajacciens et y avoir répondu. Ces mêmes Ajacciens sont ensuite partis en direction de la citadelle où ils ont saccagé des bars et s'en sont pris à des supporters marseillais. J'ai appelé Grégory Canal, le conseiller du ministre de l'Intérieur actuellement présent à Ajaccio, je n'ai pas réussi à le joindre, mais je lui ai laissé un message pour demander de bloquer les quelque 600 supporters marseillais qui arrivent demain matin par bateau et pour que le match soit annulé. J'ai également formulé cette demande auprès du préfet »