Ligue 1 - Le Classico pour l'OM, première depuis 2011 !

Marseille a mis fin à près de neuf ans de disette contre le PSG (1-0) au terme d'un "Clasico" électrique, en conclusion de la 3e journée de Ligue 1, marquée par les succès de Rennes, Monaco et Lille, qui se partagent la tête. Dans un choc haché par les fautes et conclu à 8 Parisiens contre 9 Marseillais après un début de bagarre générale, c'est Florian Thauvin qui a marqué le but (31e) de la première victoire de l'OM sur Paris depuis novembre 2011, à la réception d'un coup franc de son capitaine Dimitri Payet, au centre d'un face-à-face tendu avec Neymar quelques minutes plus tôt.

Le Brésilien, titulaire d'entrée après avoir guéri du coronavirus comme Angel Di Maria, a fait partie des trois exclus parisiens (avec Leandro Paredes et Layvin Kurzawa) à l'issue de l'explication finale dans le temps additionnel, qui a coûté également deux cartons rouges à l'OM (Jordan Amavi et Dario Benedetto).

Le finaliste de la Ligue des Champions, encore privé de Kylian Mbappé, Keylor Navas, Marquinhos et Mauro Icardi, enchaîne une deuxième défaite sans marquer en L1 trois jours après son revers à Lens (1-0). Devant des tribunes quasiment vides, jauge de 5.000 spectateurs oblige, le PSG s'est montré hésitant en défense, inefficace en attaque et devra montrer un tout autre visage pour enfin renouer avec la victoire mercredi contre Metz, en match en retard de la première journée.