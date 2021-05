Ligue 1 : Le bilan de la saison en statistiques

24 poteaux trouvés par le PSG

Monaco, maître des phases arrêtées, l'OM roi des cartons

. Le bilan de la saison du club de la capitale sur le plan national est très contrasté mais la meilleure synthèse a sans doute été prononcée par Benjamin André, le milieu de terrain des Dogues : "On ne se rend pas encore compte de ce qu'on a fait. ça redescendra vraiment dans une semaine ou deux, quand on sera en vacances. On se dira que ce Paris-là, qui est intouchable normalement et ne laisse jamais rien à personne, nous, on l'a battu." Une victoire de groupe déjà, tant Christophe Galtier a pu s'appuyer sur des éléments forts dans son onze. Un succès articulé autour d'une solidité défensive, surtout,. De fait, Mike Maignan a égalé Vincent Enyeama, qui, lui aussi, avait pu passer 21 matches sans encaisser de but lors de l'exercice 2013-2014. Seul Jean-Luc Ettori en 1989-90 a gardé sa cage inviolée plus souvent sur une saison dans l'histoire dans l'élite (22).Dauphin du LOSC, le PSG a laissé filer le titre et ce n'est pas faute d'avoir tenté des tirs (570 en 38 matches, la seconde meilleure performance derrière l'OL et ses 612 tentatives). Toutefois, même avec la présence du meilleur buteur du Championnat de France dans ses rangs - Kylian Mbappé, 27 réalisations - le club francilien a été frustré. Par les adversaires d'abord, avec 8 revers subis durant cette saison de Ligue 1, plus haut total depuis 2011.Troisième de Ligue 1, l'AS Monaco de Niko Kovac a affiché une régularité louable lors de l'année 2021, comme l'a souvent glissé fièrement le technicien croate, arrivé en juillet dernier dans le club princier.. Privé de Ligue des Champions l'an prochain, l'OL a payé son manque de constance et son incapacité à afficher un même niveau d'une période à l'autre. Pour autant, l'équipe dirigée par Rudi Garcia a tenté de faire pencher la balance de son côté, comme peuvent en témoigner les statistiques de tirs tentés (612) et cadrés (237), des records dans l'élite du football français cette saison, dans le sillage d'un Memphis Depay auteur de 20 buts.L'Olympique de Marseille, entre le mandat d'André Villas-Boas et celui en cours de Jorge Sampaoli n'a lui pas pu infléchir l'idée qu'il était très sanctionné par les arbitres., devant Lens (96 cartons) et Metz (87). L'engagement sur le terrain a été une valeur importante pour Brest, qui a remporté le plus de duels en Ligue 1 (52,92%) tandis que Montpellier s'est montré très habile dans les tacles réussis (63, 21%, premier de la classe) et au niveau des buts de la tête (18, devant Marseille, 13, Brest, Monaco et Strasbourg, 12).