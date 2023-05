Ligue 1 : Le bel hommage de Jonathan Clauss à Franck Haise

Jonathan Clauss aura forcément le cœur partagé ce dimanche lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Pour le titre de meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1, Franck Haise et Igor Tudor font partie des cinq nominés. Si l’international français a rejoint l’Olympique de Marseille cet été, c’est sous la direction du premier qu’il a éclos aux yeux du monde, dans le couloir droit du RC Lens. Interrogé sur son ancien entraîneur, Jonathan Clauss a tenu des propos élogieux, aussi bien sur le technicien que sur l’homme.

"C’est un coach exceptionnel"

« J'ai un énorme respect pour Franck Haise. C'est le premier qui m'a lancé en Ligue 1. Il a su m'aider, me faire progresser, me faire confiance. C'est totalement mérité pour lui, c'est un coach exceptionnel, c'est un homme exceptionnel, j'ai gardé de très bonnes relations, je l'estime beaucoup. Je lui ai dit avant de partir de Lens qu'il avait pris ce second rôle de père avec moi qui m'a fait du bien humainement. Je suis très content pour lui. Et pour notre coach, c'est pareil. Au vu de notre saison, il mérite d'être nommé, je suis très content aussi »