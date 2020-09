Ligue 1 : L'ASSE douche les Marseillais

Dimanche soir, l'euphorie était de mise pour l'Olympique de Marseille, qui s'était imposé face au PSG lors du Classique (0-1) dans un match houleux qui s'était terminé à huit contre neuf. L'occasion était belle, ce jeudi soir, de confirmer une bonne dynamique pour les joueurs dirigés par André Villas-Boas, face à l'AS Saint-Étienne de Claude Puel.



Toutefois, après six minutes de jeu, ce sont les visiteurs qui ont su faire la différence. Sur la gauche, Maçon a centré vers le point de penalty. Plus prompt à réagir par rapport à Caleta-Car, Hamouma prenait le meilleur sur Mandanda afin d'ouvrir le score. Par la suite, les Verts ont eu les occasions de doubler la mise, par Bouanga et Aouchiche, mais les deux joueurs se sont gênés (17ème).



Marseille, dans son schéma sans avant-centre, comme au Parc, a montré des carences dans les trente derniers mètres, avec un manque de justesse dans ses transmissions. Lancé en profondeur par Sanson, Thauvin a su se mettre en position de tir mais il a été contré (40ème).

L'organisation de l'ASSE a su tenir, avant de placer le but du KO



Aligné en faux numéro neuf, Maxime Lopez n'est resté qu'une mi-temps sur le terrain et a été remplacé par Marley Aké. Ce dernier n'a d'ailleurs pas tardé à se mettre en évidence. Consécutivement à une action menée par le duo Payet-Thauvin, le jeune attaquant a vu son tir prendre la direction de la barre transversale alors qu'il était situé dans les six mètres (54ème).



Plus incisif, l'OM a voulu tenter de se porter vers l'avant afin d'égaliser. Et a vu une contre-attaque supersonique briser son élan. Sur un long ballon, Nordin s'est joué de Caleta-Car par le biais d'un double contact à hauteur du rond central, avant de conduire le ballon puis servir Bouanga. Situé à l'entrée de la surface, l'attaquant a temporisé pour conclure d'un tir croisé devant Mandanda. 0-2.



L'OM, sur une ultime occasion de Thauvin sur coup-franc aurait pu réduire la marque mais Moulin a su s'imposer. Après sa victoire au Parc, Marseille retombe de son nuage. L'ASSE est en tête du championnat de France avec trois succès en trois matchs.